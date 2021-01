Kylian Mbappé è il grande sogno della Juventus per il dopo Ronaldo. Impossibile arrivare all'attaccante francese in questo momento, i bianconeri tengono il suo nome lì, sulla lista, in attesa del momento giusto per provare a capire se ci sono margini per un tentativo. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022 con il Psg, e ha parlato così del suo futuro: "Stiamo discutendo il rinnovo con il club. Se dovessi firmare, è per fare un investimento su me stesso a lungo termine", sono le parole riportate da Telefoot.