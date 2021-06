Pogba resterà allo United? E' quanto sostiene The Sun, secondo cui il Manchester starebbe preparando il rinnovo faraonico per il centrocampista francese, protagonista in questa settimana di Europei e chiaramente in positivo. Paul ha il contratto in scadenza tra un anno e la Juventus culla il sogno di poterlo portare via dalla Premier League a costo zero - così com'era arrivato nell'estate del 2012. Attenzione però a queste cifre: i Red Devils vorrebbero alzare ulteriormente la posta. E poi valutare, con potere contrattuale, il futuro del giocatore.