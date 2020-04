La Juventus sogna l'arrivo di Harry Kane per la prossima stagione. L'attaccante inglese, pochi giorni fa, ha aperto all'addio al Tottenham nonostante un contratto in scadenza nel 2024. Secondo quanto riporta il Manchester Evening News i sogni di mercato dei bianconeri possono essere assecondati dalla decisione del Manchester United che non ha intenzione di sostenere i grossi costi legati all'operazione per l'acquisto dell'attaccante inglese. La Juve sogna e la retromarcia dei Red Devils può aiutare i bianconeri.