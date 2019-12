La Juventus sogna il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese va in scadenza nel 2021 e non ha nessuna intenzione di rinnovare con il Manchester United che è sempre in lotta per la Champions League e dal suo ritorno ad Old Trafford non ha mai davvero lottato per il titolo di campione inglese. Paul vuole andarsene e come riporta Tuttosport la Juve vuol giocarsi bene le carte con il procuratore del calciatore Mino Raiola con cui i contatti sono continui.