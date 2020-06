3









La Juve e Paulo Dybala pronti a rinnovare il proprio matrimonio con nuove "nozze". E un nuovo contratto. Sì, perché entrambe le parti sono convinte: andare avanti insieme è il meglio per tutti. E allora via alle trattative, quelle che il Covid ha rallentato, lasciando anche un po' di amarezza, come sottolineato da Paulo nel suo pungente racconto della vicenda.



Questa mattina, sulle pagine de La Stampa, emergono nuovi dettagli sull'accordo: contratto fino al 2024, probabilmente 2025, praticamente a vita. Questo il sogno. E un ingaggio da top top player. Ben superiore ai 7.5 milioni di euro che guadagna attualmente. Nelle scorse settimane si era parlato di 15 milioni di euro, ma l'accordo dovrebbe essere trovato a metà strada: 11/12 milioni di euro sono il punto di intesa tra club e giocatore. La Juve ha riaperto i contatti con Jorge Antun, l'intermediario della famiglia Dybala. La volontà è quella di andare avanti insieme, la crisi della scorsa estate è alle spalle, si ha fretta di chiudere.