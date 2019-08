La Juventus continua a sognare Paul Pogba ma acquistare il centrocampista francese non sarà per niente semplice, anzi. Lo United continua a chiedere 150 milioni di euro, cifra a cui la Juve non può arrivare. Il mercato in Inghilterra, poi, termina tra poche ore (giovedì 8 agosto alle 18.00). Secondo Tuttosport, però, Pogba non ha cambiato idea. Vuole lasciare il Manchester United dove non si sente amato. Oltre ai bianconeri c'èanche il forte interesse del Real Madrid.