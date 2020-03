Nella serata di ieri dal Venezuela erano rimbalzate delle indiscrezioni che parlavano di Paulo Dybala positivo al coronavirus. Secondo El Nacional l'argentino avrebbe contratto il virus dal compagno di squadra Rugani, primo contagiato tra i calciatori di Serie A. Come però raccontato ieri da IlBIanconero ( LEGGI QUI) , trattasi di notizia priva di fondamento.Questa mattina la stessa Juve ha deciso di chiudere ogni discorso al riguardo affidando una nota all'Ansa: ". Lo precisa la Juventus, smentendo "categoricamente" indiscrezioni di stampa circolate nelle ultime ore. Dopo la positività di Daniele Rugani, in osservanza alle disposizioni delle autorità sanitarie, l'attaccante argentino è in isolamento volontario come il resto della squadra".