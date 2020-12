I blaugrana all'andata avevano stuzzicato i bianconeri e incorato Messi come il migliore di tutti i tempi, la Juve, che già aveva risposto, dopo la notte del Camp Nou ha replicato riaccendendo la sfida. Ecco il siparietto.29/10/2020Ilstuzzica: "We are glad you were able to see the GOAT on your pitch, @juventusfcen!".Tradotto: "Siamo contenti che abbiate potuto vedere il migliore di tutti i tempi sul vostro campo, @juventusfcen!".La replica della: "You probably looked it up in the wrong dictionary. We'll bring you the right one at Camp Nou".Tradotto: "Probabilmente l'avete cercato nel dizionario sbagliato. Porteremo quello giusto al Camp Nou".