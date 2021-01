Secondo la stampa spagnola, la Juventus non è tra le squadre che ora lavorano per Sergio Ramos. I costi sono eccessivi anche solo per lo stipendio da parametro zero, dunque Paratici si è tirato indietro. Questa la decisione del dirigente bianconero, sempre attento ai possibili parametri zero per la prossima stagione, anche se l'emergenza Covid ha inciso e inciderà ancora molto sulle casse dei club, anche di quello bianconero.