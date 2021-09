Questo l'attuale pensiero di, sulla Juventus: "In Champions League tutte le nostre squadre partono indietro rispetto alle principali concorrenti, così come le grandi di Spagna. La mia sensazione è che la Juve stia disintegrando quello che di straordinario ha fatto per nove anni.prima la squadra veniva costruita con logica e buon senso, mentre adesso si lasciano lacune in mezzo al campo, con giocatori simili in certi ruoli e scoperture in altri.l'Inter ha meno uomini d'attacco ma è più completa.Mi auguro che questa autodistruzione s'interrompa, per il bene della Juve e del calcio italiano".