"Vorremmo esprimere le nostre più profonde scuse per il post social letto come contenuto razziale e discriminatorio sull'account Twitter della Juventus Women's Football ieri.Per tale errore, il Club si assume la piena responsabilità del verificarsi dell'incidente e del suo grave impatto. Opporsi alla discriminazione razziale e sostenere lo sviluppo comune di più culture sono i principi che la Juventus come Club ha sempre aderito e continua a mettere in pratica.La Juventus riconosce questo errore e il Club farà una profonda riflessione e la più approfondita indagine per evitare che fatti simili si ripetano".