La Juventus vince 3 a 0 contro il Malmo in Champions League e ottiene la prima vittoria stagionale, dopo il pareggio e le due sconfitte in campionato. Come riporta Opta, una situazione del genere non accadeva dal 2010: "1 - Era dal 2010 (preliminari di Europa League) che la Juventus non otteneva il proprio primo successo stagionale in una competizione europea. Liberazione.".