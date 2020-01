La Juve si ritrova alla Continassa. Questo pomeriggio, i ragazzi di Sarri si ritroveranno al centro sportivo bianconero dopo le peripezie di ieri: il gruppo ha infatti passato la scorsa notte a Napoli, non riuscendo a ripartire subito dopo la gara del San Paolo a causa della nebbia scesa in Campania. Dunque, un ritrovo che sa anche di respiro di sollievo: ieri il riposo è stato a metà, ma in qualche modo si dovrà passare sopra alle ultime sfortune. Tra campo e fuori. A partire da questo pomeriggio.