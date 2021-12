È iniziato l'avvicinamento dellaal match di campionato contro il, in programma sabato sera alle 18.00 al Dall'Ara. Dopo due giorni di riposo,questa mattina alla Continassa. La buona notizia è il ritorno in gruppo di, che - come si legge sul report pubblicato dal club sul proprio sito ufficiale - ha svolto l'intero allenamento in gruppo. Allegri ritrova così una pedina importante a centrocampo, alla quale aveva trovato collocazione accanto a Locatelli: l'assenza dell'americano si è fatta sentire soprattutto in fase offensiva e di intensità. Nel corso della settimana si capirà se McKennie avrà già da sabato sera i 90 minuti nelle gambe.- "La Juventus - si legge - si è ritrovata questa mattina al JTC per iniziare la preparazione in vista del prossimo match di campionato. La gara di sabato in trasferta contro il Bologna, con fischio d’inizio alle ore 18.00, sarà la penultima del 2021.Oggi doppia seduta di lavoro per i bianconeri con focus sullo sviluppo della manovra e attacco della profondità nella mattinata, lavoro individuale per smarcamenti e passaggi in fase di costruzione dell’azione nel pomeriggio. McKennie ha svolto l'intero allenamento in gruppo. Domani appuntamento al mattino per una nuova giornata di lavoro sul campo, a tre giorni dalla sfida del Dall’Ara".