Con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, l. Di seguito la nota della società.La scorsa settimana si è tenuto un evento molto importante per il mondo Juventus Academy: infatti, per la prima volta a Dubai è stato ospitato il meeting annuale delle Academy del Middle East. Diverse nazioni hanno partecipato a questo evento: c’erano le rappresentanze delle Academy di Dubai, Abu Dhabi, Rak, Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait e Oman.Molti i temi sul tavolo: sono stati discussi i principali aspetti della stagione alle porte, in particolare i lavori si sono focalizzati sulla pianificazione di ciascuna Academy, sulla Academy World Cup e, più in generale, sullo sviluppo futuro del mondo Juventus Academy in questa area così importante: basti pensare che oltre 2.700 giovani talenti fanno parte delle strutture bianconere nel Medio Oriente.Ed è un mondo variegato e interessante: per esempio, solamente l’Academy di Dubai conta al suo interno ragazzi di oltre 50 nazionalità diverse, e la cosa più sorprendente è che il numero dei partecipanti continua a crescere a dismisura.La delegazione bianconera ha anche visitato le Academy recentemente premiate come le migliori Accademie calcistiche dell’area, vale a dire le strutture di Dubai, Abu Dhabi e RAK.Il fine settimana si è concluso tifando tutti insieme Juve in occasione della sfida contro il Napoli, seguita nella sede della Juventus Fan Club UAE, che vanta di centinaia di fans dalla sua inaugurazione nel 2012.