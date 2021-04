Ieri sul campo Ronaldo, Chiesa, Dybala e compagni hanno dato respiro alla squadra di Andrea Pirlo battendo 2-1 il Napoli, ma nel mercato azionario non c'è stata la stessa risposta da parte del titolo Juventus, che chiude questo giovedì d'inizio aprile in ribasso del -1,44%.



Tutto questo, c'è da dire, in una giornata complessivamente negativa per la Borsa italiana, con l'indice Ftse/Mib che fa registrare un -0.66%.



Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, torna a migliorare e si attesta ora su quota 100 punti.