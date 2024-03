Mancano poco più di 48 ore al fischio di inizio del big match del Maradona tra Napoli e Juve, con i bianconeri che si presenteranno piuttosto decimati nel capoluogo campano a causa della lunga serie di infortuni. Bianconeri che si recheranno a Napoli nella giornata di domani, dove hanno prenotato un intero hotel da 72 camere per poter alloggiare prima della grande sfida. Come di consueto infatti, la Juve ha scelto il Grand Hotel Parker's, che come riportato dal Corriere dello Sport, si trova a pochi passi dal quartier generale di Aurelio De Laurentiis. La struttura è situata al civico 135 di Corso Vittorio Emanuele, il 133 quello del patron del Napoli.