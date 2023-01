In casa Juve è tornato quel clima di tensione che si respirava nella prima parte di stagione, non tanto dovuto alla sconfitta rimediata contro il Napoli, ma quanto per l'interrogativo che si pongono i tifosi bianconeri su come potrà reagire la squadra da quanto avvenuto al Maradona. Nel frattempo però, c'è anche grande attesa per quelli che sono i rientri di Pogba e Vlahovic, i quali si sono uniti ieri al gruppo squadra.LA 'NUOVA COPPIA' - C'è anche curiosità su quella che sarà l'intesa tra la 'vecchia coppia' Vlahovic-Chiesa, che hanno giocato insieme a Firenze ma che non hanno ancora avuto modo di disputare insieme un singolo minuto da quando sono entrambi all'ombra della Mole. Intendiamoci, se le condizioni dei giocatori fossero le migliori possibili, si tratterebbe forse di una delle migliori coppie in circolazione, ma ritrovare il ritmo e ritrovarsi, soprattutto, è un'altra questione.PROVE DI INTESA - Ecco perchè, Massimiliano Allegri sta già studiando sin da ora come far agire i due insieme, e non è da escludere che possano coesistere solo in un 3-5-2 con il numero 7 in funzione di esterno. Nell'immaginario generale, infatti, si potrà pensare anche ad un duo d'attacco composto da Chiesa e Vlahovic, o con il primo a supportarlo da seconda punta per lasciare spazio a Di Maria e Kostic sulle fasce. E' tutto da vedere, adesso quello che conta davvero è poter avere a che fare con questi 'problemi'.