Dopo il sorteggio del calendario è iniziato il countdown che porta alla nuova Serie A. Tra poco più di due settimane si riparte, nel frattempo si sta discutendo sulla possibile presenza dei tifosi allo stadio al netto dell'emergenza Covid., anche per evitare ulteriori danni economici. La prima società a muoversi è stata la Juventus, e le parole di qualche minuto fa del presidente della Regione Piemonte Cirio fanno sperare i tifosi ( QUI - Il club si sta cercando una soluzione insieme alla GAe Engineering, società specializzata che ha curato anche il piano per la sicurezza del Giro d'Italia, in programma a ottobre. L'obiettivo è quello di riaprire lo Stadium in tempo per la prima giornata di campionato contro la Sampdoria, nella quale Pirlo farà il suo debutto da allenatore. L'idea, come riporta Calciomercato.com, è quella diche riguarda soprattutto il flusso e il deflusso del pubblico. Sarà la società a prendersi carico dell'organizzazione, incaricando un ampio team di stewart di far rispettare le norme.- Nelle ultime ore al Comitato Tecnico Scientifico è stato inoltrato un dossier al quale hanno lavorato Juve e Regione: ora la decisione spetta quindi al Cts che come primo obiettivo ha quello di riaprire le scuole in totale sicurezza il 14 settembre. Dopo la prima settimana verrà fatto un primo bilancio. La Juve spera di ricevere una risposta positiva entro poco tempo, per poi lavorare con la Regione:. La Juve si muove per riaprire lo Stadium, i tifosi sperano di riabbracciare presto la loro squadra.