Non solo il mercato di gennaio. La Juventus vuole muoversi già per la prossima stagione con l'obiettivo di anticipare la concorrenza per tutti quei talenti che i bianconeri hanno messo nel mirino. Da Kulusevski a Chiesa, da Haaland a Tonali e Zaniolo. Giovani ma anche giocatori affermati, come Pogba ed Eriksen, che i dirigenti vorrebbero prendere a parametro zero visto che è in scadenza di contratto con il Tottenham.