Nonostante il tumulto che può investire la Juventus in caso di mancato accesso alla prossima Champions League, il club programma il futuro partendo dal mercato, in cerca di ghiotte occasioni. Una di queste corrisponde al nome di Gigio Donnarumma, la cui trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza con il Milan è ad un punto morto. I bianconeri si sono inseriti da tempo ed in questo senso, racconta Tuttosport, si spiega l’incontro avvenuto mercoledì scorso a Milano con l’agente del giocatore, Mino Raiola. Per arrivare a Donnarumma servirà trovare una nuova sistemazione a Szczesny: la sua cessione genererebbe un tesoretto da reinvestire per l’ingaggio mostre del portiere rossonero (chiede 10 milioni di euro).