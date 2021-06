Tra i giovani che segue la Juventus c'è un cerchietto rosso intorno al nome di Mikkel Damsgaard. Il centrocampista classe 2000 della Sampdoria si sta mettendo in vetrina all'Europeo con la maglia della Danimarca: due partite e un gol nella fase a gironi e i riflettori accesi su di lui. I bianconeri in realtà lo seguono da mesi e lo conosco bene per averlo studiato durante la stagione in maglia blucerchiata: bravo nell'uno contro uno, rapido nel dribbling e personalità da vendere.



LA JUVE - Un identikit niente male per il gioiellino della Samp, per il quale i bianconeri, come racconta Calciomercato.com hanno provato ad anticipare tutti avviando già i contatti con il presidente Ferrero. Al momento si tratta solo di sondaggi esplorativi per capire la fattibilità e i costi dell'operazione: preso per 6,5 milioni dal Nordsjaelland, oggi Damsgaard ne vale almeno 25. E' questa la valutazione che fa la Sampdoria del suo centrocampista sul quale è forte l'interesse di tre club della Premier League, pronti a fare follie per il giocatore. CONCORRENZA - In Italia la Juventus dovrà superare la concorrenza di Inter e Milan: i nerazzurri sono da tempo interessati a Mikkel e non è escluso che dopo aver monetizzato dalla cessione di Hakimi - testa a testa tra Psg e Chelsea - possano fare un tentativo. L'interesse del Milan invece è il più recente: ancora non sono arrivate offerte ufficiali, ma Maldini e Massara stanno facendo delle valutazioni approfondite sul giocatore, e in caso di cessione di Rafael Leao potrebbe essere proprio Damsgaard il suo sostituto. Il gioiello danese brilla all'Europeo, la Juve ha già avviato i primi contatti.