La Juventus sta pensando a un vecchio obiettivo di mercato che adesso può diventare un'occasione a parametro zero: si tratta di Julian Draxler, in scadenza di contratto con il Psg e per il quale Fabio Paratici è pronto a fare un tentativo. L'unica incognita legata al tedesco è quella legata alla condizione fisica, ma se Draxler sta bene la Juve potrebbe fare provarci davvero. Così, Draxler torna di moda per i bianconeri dopo essere stato un tormentone per tutta l'estate 2015.