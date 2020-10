Il mercato chiuso ha lasciato in stand by una situazione delicata in casa Juventus: quello di Sami Khedira infatti è un nodo ancora da sciogliere, con la società che gli ha proposto più volte la risoluzione del contratto ma il giocatore non ha intenzione di anticipare la fine del suo contratto prevista per il 2021. Intanto secondo Don Balon Khedira sarebbe entrato nel mirino dell'Atletico Madrid, disposto a prenderlo solo a parametro zero. Un interesse che potrebbe spingere il giocatore a risolvere il contratto e quindi accontentare il club.