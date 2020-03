Barcellona e Psg hanno iniziato una sfida a distanza rubandosi talenti una con l'altra. I francesi hanno portato via dalla Masìa (la cantera del Barça) due gioiellini come Xavi Simons e Kays Ruiz-Atil, dall'altra parte sono pronti a rispondere provando a portare in Spagna Edouard Michut, da quelle parti già etichettato come il nuovo Verratti. Barça-Psg sfida a colpi di baby, nel mezzo: la Juve. Sì, perché, come riporta Calciomercato.com, il classe 2003 piace anche ai bianconeri oltre che a Manchester City e Valencia.