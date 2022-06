Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe anche Gleison Bremer tra le opzioni valutate dalla Juventus nel caso in cui partisse Matthijs de Ligt. I bianconeri, riferisce il quotidiani, si sarebbero inseriti nella trattativa tra Torino e Inter per il difensore brasiliano e ci sarebbe stato - come da titolo - un contatto.