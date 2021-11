Quando nello scorso mercato di gennaio laacquistòdal Genoa per una cifra complessiva e potenziale di, in tanti storsero il naso. Certamente, rimasero sorpresi. A nemmeno un anno da quell'operazione di mercato, che coinvolse anche i giovani Portanova e Petrelli finiti in rossoblù, le cose potrebbero però essere cambiate. Come evidenzia Calciomercato.com, a dare ragione ai bianconeri sono i numeri del giovane centrocampista, che in una stagione non fortunata fin qui per la sua squadra, sta comunque scalando diverse classifiche di rendimento in queste prime 13 giornate di Serie A.Ad esempio, Rovella è il giocatore Under 19 ad aver giocato più minuti, il secondo Under 21 dietro Vlahovic. Ma anche a livello europeo Rovella si sta facendo valere: nei top 5 campionati europei, è il più giovane ad aver creato un minimo di 10 occasioni da fermo. Ai numeri, seguono i fatti: Rovella è un è un punto di riferimento della Nazionale Under 21 e più di una voce di mercato si è rincorsa sugià a gennaio, complici i problemi a centrocampo di Allegri. Rovella ha scelto la Juve quasi un anno fa, perché convinto da un progetto a lungo termine che gli avrebbe consentito di maturare con calma in una società a cui è molto legato, il Genoa. Ma si sa, le vie del mercato sono infinte e gennaio è dietro l'angolo...