La Juve si gode Dejan Kulusevski: nessuno come lui in Europa. Come riporta Opta, lo svedese è il più giovane nei top 5 campionati europei ad aver segnato almeno 7 gol e fornito 7 assist in stagione. La Juve lo ha acquistato dall'Atalanta per 44 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Dejan resterà in prestito all'Atalanta fino alla fine della stagione, dalla prossima sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus dove giocherà con ogni probabilità esterno offensivo.