Remember the name | Le migliori giocate di Moise #Kean.. e Buona fortuna questa sera per - di @UEFAUnder21! pic.twitter.com/MUfMsDGiob — JuventusFC (@juventusfc) 22 giugno 2019

Remember the name, ricordatevi il nome:, una stella pronta a brillare sempre di più nel panorama europeo. La Juventus si coccola il proprio gioiello, che presto firmerà il rinnovo del contratto fino al 2024: prima, però, l’obiettivo è trascinare la Nazionale italiana nel match contro il Belgio, fondamentale per il percorso degli Azzurrini di Di Biagio nell’Europeo Under 21. In vista del match di questa sera, il club bianconero ripropone su Twitter le migliori giocate di Kean nella stagione appena trascorsa: il modo migliore per caricare il proprio centravanti.