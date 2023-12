Non è necessario aprire un caso: la Juve non ha messo in vendita né ha intenzione di svendere i suoi giovani di maggior talento. Ma attorno a loro, almeno ad alcuni di loro, si sta muovendo più di qualcosa sul mercato. In alcuni casi anche qualcosa di importante, che si potrebbe tradurre in tanti milioni di euro. In questo momento è Samuel Iling-Junior a essere forse il talento più vicino alla cessione, un po' perché stra trovando molto meno spazio dello sperato e del previsto, un po' perché quel contratto in scadenza al 30 giugno 2025 fa gola a molti, non mancano le condizioni per poter trasformare una cessione come la soluzione giusta per tutte le parti in causa. A patto però che la Juve possa ottenere quella plusvalenza reale e netta che ha ipotizzato per rinunciare all'inglese prima che sia definito da subito tutto il suo potenziale. Intanto si muove qualcosa anche attorno ad altri gioielli, c'è Matteo Tognozzi che chiama Dean Huijsen al Granada per esempio, c'è soprattutto mezza Europa che conta che pensa a Kenan Yilidz e Matias Soulé.Scopri tutto in galleryHUIJSENSì al prestito, no a obblighi di riscatto nemmeno condizionati. Se la Juve dovesse dare il via libera per il prestito di Huijsen al Granada, lo farebbe senza possibilità di perderne il controllo e la gestione.ILING-JUNIORGià in estate la Juve aveva valutato con attenzione gli interessamenti arrivati dal mercato, solo però per una cessione a titolo definitivo. Che torna di grande attualità anche ora, considerando il poco spazio a disposizione e il contratto in scadenza nel 2025. Ma la valutazione resta alta: 20 milioni circa, 20 milioni almeno. Il Brighton anche più del Tottenham ci ha pensato, ma i recenti contatti per Barco rischiano di chiudere la partita. Ed è ora il Nizza a fare sul serio.NICOLUSSI CAVIGLIAIn estate la Salernitana avrebbe potuto riscattarlo ma ha tentalo via dello sconto che la Juve non ha applicato. Ora è di nuovo uno dei possibili partenti, c'è l'Udinese su tutte a valutarlo come possibile contropartita parziale in un'eventuale operazione Samardzic.SOULE'La rivelazione del campionato è lui. E la Juve ha già deciso di lasciarlo a Frosinone fino al termine della stagione. L'idea è quella di riportarlo a Torino in estate, ma una cessione non è da escludere. A patto che ne valga la pena. Per esempio, la scorsa estate prima ancora dell'attuale exploit, solo per offerte da 20-25 milioni la Juve avrebbe accettato di vederlo migrare altrove. Non si era spinto a tanto il Feyenoord e il resto è storia.YILDIZNon bastavano 15 milioni negli scorsi mesi a Benfica e Fenerbahce. Non ne basteranno 30 a Liverpool e Arsenal a gennaio. Per ora la Juve non mette un prezzo per Yildiz perché non ha alcuna intenzione di venderlo. Anche se non trova ancora spazio.