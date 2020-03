“Lasciarlo fuori è una bestemmia”. Così Sarri diceva di Dybala qualche tempo fa, escluso dall’undici iniziale ieri sera contro l’Inter. Dunque una bestemmia, una scelta che poteva intristire la Joya in un periodo di forma più che positiva. L’argentino non si è fatto abbattere e quando è stato chiamato in causa, è entrato con il coltello tra i denti, infliggendo il definitivo colpo del ko all’Inter. I tifosi bianconeri stravedono per il dieci e vorrebbero continuare ad ammirare prodezze del genere, questioni contrattuali permettendo. Dybala ha un contratto in scadenza nel 2022 e Fabio Paratici si è mosso su questo fronte, avviando i contatti con l’entourage del giocatore: sul piatto un rinnovo da circa 10 milioni all’anno.