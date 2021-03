Federico Chiesa, il migliore della Juventus nell'eliminazione dalla Champions League agli ottavi col Porto, l'autore del gol che accorciò le distanze a Oporto e della doppietta che ieri sera ha portato la sfida ai tempi supplementari. In generale, un giocatore che sta mettendo in mostra un rendimento da futuro (ma anche presente) punto fermo della Juve.



Arrivato dalla Fiorentina alla fine del mercato d'inizio stagione, quando già aveva giocato e segnato con la maglia viola in questo campionato, Chiesa ha messo a segno nella squadra di Pirlo 11 gol e 8 assist tra tutte le competizioni. Uno score che non vale solo per una valutazione tecnica e statistica del suo rendimento juventino, ma ha una diretta ricaduta sull'operazione di mercato sull'asse Torino-Firenze. Come ricorda Calciomercato.com, infatti: "Prestito biennale da due milioni di euro per la prima stagione e otto per la seconda, con diritto di riscatto fissato a 40 milioni e altri 10 di bonus facilmente raggiungibili. In tutto, un'operazione da 50 milioni sicuri, che possono salire fino a 60. Diritto di riscatto che si trasforma in obbligo al verificarsi di una di queste quattro ipotesi: ​Juventus tra le prime quattro in classifica in Serie A a fine stagione, Chiesa che colleziona un totale di presenze di almeno 30 minuti per il 60% delle partite nel biennio, oppure un totale di almeno dieci gol e dieci assist nei due anni."



In 5 mesi Chiesa ha quasi soddisfatto l'ultimo requisito: mancano due assist e la Juventus salderà automaticamente i circa 50 milioni di euro per completare l'acquisto a titolo definitivo.