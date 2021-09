. Dallo scorso anno si è imposto in bianconero e con l'Italia, risultando una delle poche note positive in questo difficile inizio di stagione per la Juventus. Autore dell'assist per la rete di Cristiano Ronaldo a Udine, poi annullata per fuorigioco dal Var, e vicino al gol più volte contro l'Empoli, è con Dybala il dopo CR7 per la Juve.Il centravanti della Fiorentina è l'obiettivo principale dei dirigenti bianconeri in vista del prossimo mercato estivo. Dopo aver segnato in amichevole col Qatar, oggi il nazionale serbo classe 2000 cercherà di ripetersi. Nel frattempo il club del presidente Rocco Commisso è da tempo al lavoro per blindarlo con un nuovo contratto, attualmente in scadenza a giugno 2023. La corsa suè all'inizio.​ La Juve, intanto, ha già vinto quella per, che ora è forte come mai. E segna come mai: nel 2021 tra bianconero e azzurro ha realizzato un gol ogni 183', abbassando il precedente record di uno ogni 244'. Il numero 22 bianconero ha infatti tagliato di un’ora il tempo medio che passa tra un suo gol e un altro. Una media che migliora ancora considerando le sole partite in bianconero: uno ogni 173 minuti. Un salto di qualità confermato anche dal peso specifico di queste reti.