Due gol e quattro assist. E' iniziata così l'avventura di Federico Chiesa con la maglia della Juventus e non poteva essere migliore. La sensazione, raccontano dagli ambienti bianconeri, è che il meglio debba ancora venire, perché Chiesa ha tutto per diventare un esterno sempre più decisivo, andando in doppia cifra sia nei gol che negli assist. La convinzione è totale, perché la Juve ha scelto e voluto Chiesa fortemente, tanto da investire su di lui 60 milioni di euro. Messi su Federico Chiesa e non su un centrocampista, che in quel momento sembrava la necessità più grande. Un nome già bloccato, sottolinea Tuttosport, un'idea chiara: Aouar del Lione.



LA SCELTA - Il francese è stato vicino alla Juve, che però ha cambiato strada, anche per le difficoltà nel trovare un accordo con il club sulla base di quella formula creativa che ha convinto la Fiorentina. La dirigenza, su espressa richiesta di Andrea Pirlo, ha insistito per Chiesa e sta beneficiando della scelta. Il figlio d'arte ripaga le attese, segna (un gran gol ieri sera contro l'Atalanta) e vuole essere decisivo, al centro di tutte le azioni della Juventus. Ha caratteristiche precise, colpi di rilievo e potenzialità ancora inespresse. Un giocatore in fiducia, che vuole crescere ancora. La Juve se lo gode, anche a costo di rimandare l'investimento a centrocampo...