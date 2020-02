Ora comincia la vera immersione, in apnea, fino a giugno. Già, il giro di boa delle vacanze di Natale prima e della chiusura del girone d'andata poco dopo, sono ormai il passato. E con il passato, si farà i conti a fine stagione, perché ora non si può distogliere l'attenzione dall'imminente futuro. Champions League, campionato e Coppa Italia sono giochi ancora tutti aperti e Maurizio Sarri - quanto la dirigenza - vuole spremere quanto si può dalla rosa a disposizione. Eppure, ci sono alcuni nomi per cui, la fase delicata dell'anno, coincide anche con un difficile test per giocarsi le proprie possibilità di permanenza in bianconero. Il mercato estivo è lontano, ma mentre il tecnico programma non oltre la prossima settimana, la società deve cominciare a fare qualche conto, per non arrivar del tutto sprovvista di idee a giugno.



Perché di incognite, d'altronde, ce ne sono parecchie. Partendo dalle retrovie, Daniele Rugani è forse l'indiziato numero uno a partire al termine della stagione. Se non altro, perché le sue possibilità di scendere in campo rischiano di assottigliarsi ancor di più, al netto di impegni sempre più importanti e del ritorno in gruppo di Giorgio Chiellini. Vicino al trasferimento la scorsa estate, ancora a gennaio, ora Rugani si trova al punto più complesso della sua carriera. Oppure, le porte girevoli della difesa attrarranno a sé Mattia De Sciglio, dopo esser stato riacciuffato non meno di una settimana fa ad un passo da Parigi. ​Complessa, infondo, può diventare anche la situazione di Danilo alla Juventus. Il brasiliano è alla Continassa da agosto, ma non sembra aver convinto poi tanto. Il suo futuro non è tanto legato alle prestazioni, quanto al prezzo: nello scambio con Cancelo, infatti, è stato valutato 37 milioni; il rischio minusvalenza è dietro l'angolo. Perché d'altronde, il mercato si fa anche di calcoli razionali. Per questo, il mantra della società sarà sicuramente "nessuno è in vendita, ma tutti hanno un prezzo". Gli intoccabili sono pochi, forse nessuno. Nemmeno Miralem Pjanic, che non è su piazza, ma per la giusta cifra potrebbe anche partire (80 milioni?). Così, anche Blaise Matuidi, che sta discutendo il rinnovo, non ha da star tranquillo: un colpo di scena, infatti, potrebbe allontanarlo da Torino, malgrado le lodi di Sarri. Discorsi differenti per Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi: ecco, per loro il campo darà più verdetti di quanti non ne possa dare il calciomercato. Dovranno riconfermarsi ai loro livelli assoluti, ben lontani da quelli visti sinora tra campionato e coppe. Infine, si chiude con Gonzalo Higuain. Il contratto del Pipa scade nel 2021, questa potrebbe essere l'ultima finestra per capitalizzare un eventuale profitto. Si prospettano ancora vacanze agitate, nell'estate dell'argentino?



