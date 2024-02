SETTIMANA CRUCIALE

Il gol di Daniele Rugani sembra essere arrivato come l'epilogo di un film già visto più volte in questa stagione, con la Juve che in diverse occasioni ha centrato la vittoria negli ultimi secondi del match. Era capitato a Monza, è capitato contro il Verona ed è riaccaduto ieri. La differenza rispetto alle prime due sta nel fatto che in quel periodo la Juve aveva obiettivi ben diversi rispetto ad ora, con il sogno scudetto più vivo che mai e con la voglia di lottare su ogni pallone fino all'ultimo istante di ogni singolo incontro per portare a casa i 3 punti. Volontà e determinazione che sembravano essersi smarrite in questo ultimo mese, ma che nei minuti finali di ieri ci ha fatto vedere di nuovo quella cattiveria agonistica e quella fame di vittoria che mancava da alcune giornate.Gol, quello di Rugani, che potrebbe avere un peso fondamentale non solo in ottica classifica, ma anche dal punto di vista emotivo e mentale in vista di quello che sarà il finale di stagione. Serviva una scossa di questo tipo, soprattutto seGià, perchè nei prossimi 7 giorni la Juve andrà prima a fare visita alnella trasferta del 3 marzo al Maradona e appena una settimana più tardi riceverà l'di Giampiero Gasperini allo Stadium. E' chiaro che, qualora si riuscissero a portare a casa almeno 4 punti sui 6 a disposizione, il discorso qualificazione sarebbe praticamente ad un passo dall'essere archiviato. In primis perchè ci sarebbero due avversarie di livello in meno da affrontare da qui al termine, ma fondamentalmente, perchèper la lotta al quarto/quinto posto e portare a casa dei punti importanti incrementerebbe ulteriormente un distacco già ben acquisito, con il pass di accesso alla prossima Champions che diventerebbe assicurato, salvo clamorosi colpi di scena.