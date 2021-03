11







di Nicola Balice

Anno 2021, il mercato si fa con quel che si ha. Quindi poco. E pure la Juve non fa eccezione. Anche se alla vigilia di una mezza rivoluzione, o per meglio dire nel bel mezzo di una rifondazione già avviata. Serviranno tanti interventi nella rosa attuale per voltare pagina, resta però un mercato da autofinanziare senza poter nemmeno attingere a piene mani da tutti i soldi che verranno incassati o anche soltanto messi a bilancio. Per cui Fabio Paratici è chiamato a individuare nuove soluzioni alla Chiesa o alla Morata, prestiti pluriennali con dilazioni di pagamento, possibilmente con diritto e non obbligo di riscatto. Solo un esempio che può passare da alternative come quelle che fornisce il mercato dei parametri zero, da sempre battuto in lungo e in largo dalla Juve. Anche se il tempo della corsa all'ingaggio più alto o della commissione più ricca, in questa situazione, dovrà lasciare spazio a richieste comunque alla portata. Mai come in questa stagione comunque giocatori di primo livello in scadenza di contratto stanno aspettando prima di trovare una nuova squadra, con la Juve che è in stretto contatto con alcune stelle che potrebbero trasformarsi in colpi su scala internazionale.



Scoprili in gallery lo stato delle trattative con i giocatori in scadenza di contratto.