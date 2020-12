7









Serve un colpo a centrocampo, uno di quantità e qualità, di personalità. In grado di far svoltare un reparto che ancora fatica in diverse fasi delle gare e della stagione. La rimonta scudetto della Juve passa anche dalle trattative di gennaio. E i bianconeri sono già al lavoro. Servono, si è visto già in estate, formule creative come prestiti con diritto/obbligo di riscatto, che permettano di rinviare la porzione più consistente dell’investimento. Del resto Morata, McKennie e Chiesa sono arrivati così. la Juve deve liberarsi di alcuni giocatori come Khedira e ascolta offerte per Bernardeschi, ma non solo. Intanto, colpisce un blitz torinese di Mino Raiola, che è stato in città non solo per il Golden Boy ma anche per questioni di mercato: l'agente di Pogba, infatti, ha incontrato in città Rodrigo De Paul, di cui vorrebbe prendere la procura. Un blitz, riporta la Gazzetta, con un obiettivo chiaro dunque. E quando un giocatore cambia agente...



IL COLPO - E la Juve spinge. Come scrive il Corriere dello Sport, il grande sogno resta sempre Paul Pogba, che però prevede un investimento necessario ancora fuori dalle possibilità bianconere. Ma anche Locatelli e Aouar sono blindati per il momento, rispettivamente da Sassuolo e Lione. Così la pista più percorribile porta a De Paul, con cui il dialogo è in corso da tempo: l'unico ostacolo per l’argentino è sempre lo stesso, costa 40 milioni. Ma la Juve medita di inserire alcune contropartite tecniche: Rugani (ora in prestito al Rennes) e Portanova sono le idee, ma non solo. Intanto, la Juve c'è e in questi giorni può decidere il futuro del 10 argentino.