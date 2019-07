Nella crepa tra Inter e Icardi si inserisce la Juventus. Stando a quanto riprotato da Calciomercato.com i bianconeri flirtano da giorni, se non settimane, con il centravanti argentino. In settimana primo confronto, di persona, tra Paratici e Wanda Nara a Ibiza. Un colloquio per aggiornarsi, a cui sono seguiti diversi contatti, diretti e non, tra le parti. La Juve vuole prendere la punta , ma con calma: c'è da piazzare Higuian, e possibilmente anche Mandzukic. Poi, l’idea di Paratici è quella di restare vigile, in pressione, ma allo stesso tempo in attesa, per mettere l’Inter spalle al muro. I nerazzurri sono disposti a cedere Icardi, anche ai rivali di sempre, per non meno di 60 milioni di euro. Questo è il prezzo per Maurito.