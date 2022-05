Il Cagliari ci ha visto lungo la scorsa estate quando ha acquistato Raoul Bellanova per una cifra inferiore ad un milione. Il giocatore infatti ora ha attirato su di sé gli occhi di molti club estimatori. Come riporta il Corriere dello Sport anche la Juventus sarebbe interessata e addirittura avrebbe avviato i contatti con il club sardo per accaparrarsi il giocatore.