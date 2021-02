La Juventus si mangia le mani per Moise Kean. L'attaccante classe 2000 avrebbe fatto proprio comodo ai bianconeri che a gennaio erano alla ricerca di una quarta punta, ma prima ancora che il giocatore si trasferisse al Psg in prestito dall'Everton, era stato Fabio Paratici a contattare i Toffees. E' l'estate del 2019 quando la Juve vede Kean all'Everton per quasi 30 milioni su richiesta di Maurizio Sarri come ha svelato il fratello del giocatore (QUI l'intervista completa); un anno dopo i bianconeri l'hanno chiesto in prestito ottenendo il sì del giocatore ma non quello dell'Everton che voleva inserire almeno un diritto di riscatto. Poi, l'attaccante andò in prestito secco al Psg.