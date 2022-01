Al 120' di Inter-Juve c'era qualcuno che si lamentava per i cambi di Inzaghi, che però vince contro la Juve grazie ai due nuovi entrati. E la Gazzetta dello Sport esalta:



“È già scaduto il 120’. Inter e Juve sono sull’1-1. Idealmente sono già tutti ai calci di rigore. Orgogliosi i tifosi juventini della loro squadra che si è trascinata fino a lì nonostante tante assenze e un campionato balordo. Qualche tifoso interista forse pensa che Inzaghi abbia tolto troppo in fretta Lautaro e Dzeko, mentre la squadra premeva e che anche Darmian e Dimarco sono state scelte troppo difensive. Poi Darmian la tocca per Sanchez, il sostituto del Toro, e l’Inter vince la sua sesta Supercoppa Italiana, mentre la Juve si dispera... Un finale da brividi”.