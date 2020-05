Ciao Ragazziiii, anch’io mi sono allenato oggi https://t.co/9MloUTn4W1 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 9, 2020

Siparietto social traQuesto pomeriggio il club bianconero ha pubblicato sul proprio profilo Twitter delle immagini dell’allenamento odierno, con impegnati De Sciglio e Cuadrado. C’è un’assenza nelle foto, non c’è la Joya. E Paulo lo ha fatto notare subito, scherzando sui social: “Oggi Dybala è tornato ad allenarsi in campo 62 giorni dopo Juve-Inter, e dopo aver superato anche il coronavirus. “Sto bene” aveva detto ieri, uscendo dal J Medical, dove ha effettuato uno screening completo. Un passo formale per tutti i giocatori, per lui ancora di più, dopo la positività al coronavirus e le settimane chiuso in casa. 46 giorni di tamponi e attesa, poi la liberazione: test negativo, Covid sconfitto. Gli esami di ieri sono stati molto approfonditi, durati oltre due ore (quando la media per gli altri è stata di 20 minuti). E sono andati bene, così come l’allenamento odierno. Nonostante le dimenticanze della Juve.