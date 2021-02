1









La Juventus continua a monitorate Eduardo Camavinga, il talentuoso centrocampista del Rennes al centro dei rumors di mercato di mezza Europa. Un interessamento che però rischia di sfociare in un nulla di fatto, come rivela oggi Calciomercato.com. Per la Juve come per il Real Madrid, infatti, il prezzo di 80 milioni di euro è un po' troppo oneroso da dover pagare, quindi i due blasonati club si stanno tirando sempre più indietro. Dove si colloca allora il futuro di Camavinga? Al momento la destinazione principale sembra il Barcellona.