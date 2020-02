La Juventus si coccola. In campo, ma anche fuori, via social. Infatti, dal profilo Twitter ufficiale, ecco che arriva un messaggio direttamente per la Joya, dopo un'altra partita - ieri contro la Spal - da grande artista: "(Quando si dice) Dipingere calcio" scrive il tweet, accanto ad una foto montata di Dybala con il pennello in mano. Un paragone che richiama ad un altro grande artista della storia bianconera,Paragoni azzardati a parte, Dybala sta trattando da tempo una soluzione per il rinnovo, così da legare il suo nome ancor più alla Juventus, dopo il rischio partenza passato la scorsa estate. Allora sì, che potrà puntare a scomodare anche i più grandi, come appunto Del Piero.