Prendete un esterno offensivo e provate a metterlo terzino. Vi stupirà. Per informazioni chiedere a Juan Cuadrado, quello che "quest'anno non giocherà, farà la riserva", diceva qualcuno. 18 presenze stagionali e 9 assist. Pirlo non ci rinuncia mai. C'era il giorno del derby in cui è stato protagonista con i due passaggi decisivi per i gol, ha incantato al Camp Nou servendo a McKennie la palla del 2-0 contro il Barça. L'unica volta in cui non è sceso in campo è stata nella gara di ritorno con la Dinamo Kiev in cui è rimasto in panchina per riposare.



LA CHIAVE TATTICA - E' l'uomo chiave per la variante del gioco di Pirlo. L'allenatore ha chiesto da tempo un regista in mezzo al campo e finché non arriva adatta i quattro centrocampisti in quel ruolo, ma intanto l'ha trovato sulla fascia. Se non si passa al centro la Juve attacca spesso su quella fascia destra dove Cuadrado ha tutto lo spazio che vuole per le sue cavalcate fino in fondo. L'intuizione dell'allenatore è stata quella di piazzargli davanti a lui uno tra Kulusevski e McKennie nel suo 4-4-2: l'esterno di centrocampo a destra si accentra dietro ai due attaccanti trasformandolo in un 4-3-1-2 e lasciando campo al colombiano che quando accelera è imprendibile. Doppio passo et voilà, se parte non lo fermi più. E ora ha anche imparato a difendere. Già, risultato di un lungo percorso iniziato con Max Allegri - il primo a metterlo in quel ruolo - e portato avanti da Sarri con il supporto dell'ex difensore bianconero Andrea Barzagli, che per qualche mese ha lavorato nel suo staff.



L'OFFERTA CHOC - Col tempo Cuadrado è diventato uno dei migliori terzini destri della Serie A: attacca e difende, dribbla e contrasta. Uomo-assist a tutto tondo. Se ne sono accorti anche gli altri e in particolare in Inghilterra, da dove sono arrivate diverse offerte per il colombiano. La risposta è sempre la stessa: Juan non si tocca. E anche il giocatore non ha nessuna intenzione di lasciare la Juve con la quale ha un contratto fino al 2022. Neanche le ultime voci di mercato dalla Cina hanno fatto desistere il colombiano: secondo Fichajes.net il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro avrebbe avanzato una super offerta da 12 milioni di euro all'anno per tre stagioni. Niente, non se ne parla. Rispedita al mittente. La Juve non ha mai pensato di vendere Cuadrado, l'uomo-assist al quale Pirlo non rinuncia mai.