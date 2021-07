Non sul profilo ufficiale Twitter in italiano né su quello in inglese. Ma su quello indonesiano, la Juventus ha pubblicato una foto di Cristiano Ronaldo con un'espressione quasi corrucciata. E il testo del messaggio, tradotto, è "Cosa starà pensando CR7?"

Qualcosa che i tifosi della Juve continuano a chiedersi: il fuoriclasse portoghese continuerà a vestire la maglia bianconera o alla fine sarà ceduto? Nel mentre, tra un pensiero e l'altro, continua a lavorare alla Continassa agli ordini di mister Allegri.