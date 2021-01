La Juventus sorride al 2021. Quattro gol, mille abbracci e una prestazione (quasi del tutto) convincente. Dopo un inizio col freno a mano tirato ci ha pensato Cristiano Ronaldo a sbloccarla, primo marcatore bianconero del nuovo anno. E non è un caso. Poi, Chiesa, ancora CR7 e Paulo Dybala, sorriso e intesa con Andrea Pirlo che l'ha lasciato in campo per tutta la gara. L'allenatore aspettava un gol de La Joya, lo voleva tanto quanto lui. E quello di stasera può essere il momento della svolta.



