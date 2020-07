La giornata di ieri può rappresentare la svolta nella corsa scudetto: la Juve ringrazia il Milan e vola a +7 sulla Lazio, mai aveva avuto così tanto vantaggio sulla seconda. Nel pomeriggio la vittoria nel derby col Torino, poi tutti davanti alla tv a vedere il 3-0 dei rossoneri all'Olimpico; infine un occhio alla classifica:che ora è a un passo dalla vittoria del campionato.- Possono bastare le prossime due sfide ai bianconeri: la prima sarà proprio contro quel Milan che ieri ha battuto la Lazio. Giochi del destino con i rossoneri arbitri del campionato: martedì prossimo affronteranno una Juve senza Dybala e de Ligt ( scelta di Maresca quella , altro che destino...) squalificati con Sarri che ha già in mente la soluzione per sostituirli . Sabato prossimo, poi, allo Stadium arriverà l'Atalanta, la squadra più in forma del campionato che non ha nessuna intenzione di frenare la corsa alla Champions.- Due gare delicate ma fondamentali: se la Juve dovesse vincere queste due partite - magari guadagnando anche altri punti sulla Lazio - a quel punto potrebbe affrontare la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo con più convinzione. Quella di De Zerbi è una buona squadra che sta giocando bene, ma senza obiettivi particolari.. Un passo in più verso lo scudetto, ora più che mai non si può sbagliare nulla.Calendari a confronto:CALENDARIO JUVE7 luglio Milan11 luglio ATALANTA15 luglio Sassuolo20 luglio LAZIOCALENDARIO LAZIO7 luglio Lecce11 luglio SASSUOLO15 luglio Udinese20 luglio Juventus