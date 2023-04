Sarebbe troppo semplice e semplicistico affermare che la Juve debba ripartire dall’ultima parte del match contro la Lazio. Certo, prestazione sicuramente migliore rispetto a quanto visto nei minuti prima, maQuesta Juventus si appoggia all’avversaria, ne assorbe ritmi e cadenza, senza mai andare in assolo. Anzi, qualcosa di proprio si vede solo nel momento in cui i bianconeri prendono uno schiaffo, allora entrano in gioco e nervi e la reazione c’è. Sì, perché tutto si può dire ma questa squadra non difetta per atteggiamento, per la volontà di dare tutto: soprattutto in un momento in cui lo spogliatoio si è compattato contro il ciclone che si è scatenato all’esterno.. Soprattutto quando mancano gli spunti di chi dovrebbe fare la differenza: quandoè in affanno, quandonon è in versione miglior giocatore della Serie A, quando Vlahovic… beh, continua ad essere ildi questi ultimi mesi.Lo abbiamo detto in occasione di alcune vittorie e lo ripetiamo questa sera che la Juventus ha perso. Aspettarsi qualcosa di diverso, in questi ultimi mesi, però, appare utopia.